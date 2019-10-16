‹ Önceki Haber Borsa'nın 'açığa satış' tedbirine uzman yorumu Borsa'nın 'açığa satış' tedbirine uzman yorumu Sonraki Haber › Özel sektörün dış kredi borcu açıklandı Özel sektörün dış kredi borcu açıklandı

Avrupa Birliği'nde otomobil satışları arttı

16.10.2019 - 11:21
Avrupa Birliği'nde otomobil satışları arttı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği otomobil toplam pazarı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 genişleyerek 1 milyon 249 bin 403 adet seviyesine ulaştı.

 

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), bu yılın eylül ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini yayımladı. Buna göre, Avrupa Birliği'nde (AB) yeni otomobil satışları, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artarak 1 milyon 249 bin 403 adet oldu.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Eylül 2019'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 azalarak 11 milyon 769 bin 175 seviyesinde gerçekleşti.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

AB üyesi 28 ülke arasında eylül ayında en fazla yeni otomobil İngiltere'de trafiğe çıktı. Bu dönemde İngiltere'de 343 bin 255, Almanya'da 244 bin 622, Fransa'da 173 bin 443, İtalya'da 142 bin 136 ve İspanya'da 81 bin 751 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, eylül ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 250 bin 402 ile VW Grubu gerçekleştirdi. AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 205 bin 742 otomobil sattı. Renault Grubu ise 121 bin 461 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.008 Değişim: -1,31% Hacim : 3.065 Mio.TL Son veri saati : 14:26
Düşük 93.094 16.10.2019 Yüksek 94.391
Açılış: 93.515
5,8995 Değişim: -0,29%
Düşük 5,8834 16.10.2019 Yüksek 5,9326
Açılış: 5,9168
6,5109 Değişim: -0,30%
Düşük 6,4930 16.10.2019 Yüksek 6,5515
Açılış: 6,5303
280,69 Değişim: -0,33%
Düşük 280,65 16.10.2019 Yüksek 283,02
Açılış: 281,63
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.