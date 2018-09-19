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Avrupa Birliği'nde otomobil satışları arttı

19.09.2018 - 16:00
Avrupa Birliği'nde otomobil satışları arttı

Avrupa Birliği otomobil pazarında toplam satışlar, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artış kaydetti.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), bu yılın ağustos ayı yeni otomobil tescil verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artarak 1 milyon 134 bin 288 olarak gerçekleşti.

AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Ağustos 2018'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artarak 10 milyon 860 bin 953'e ulaştı.

EN FAZLA YENİ OTOMOBİL ALMANYA'DA TRAFİĞE ÇIKTI

AB üyesi 28 ülke arasında ağustos ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 316 bin 405, Fransa'da 150 bin 390, İspanya'da 107 bin 692, İngiltere'de 94 bin 94 ve İtalya'da 91 bin 551 yeni otomobil trafiğe tescil edildi. 

Üreticilere göre, yılın ilk 8 ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 2 milyon 721 bin 943 ile VW Grubu gerçekleştirdi. Bu dönemde, gruba ait Volkswagen satışları 1 milyon 270 bin 967, Audi satışları 561 bin 869, Skoda satışları 496 bin 675, Seat satışları 332 bin 344, Porsche satışları da 56 bin 517 oldu. Böylece VW Grubu otomobillerinin satışları, ilk 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 artış kaydetti.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 1 milyon 731 bin 294 otomobil sattı. Gruba ait Peugeot tescilleri 669 bin 726, Citroen tescilleri 420 bin 657'ye ulaştı.

Renault Grubu 1 milyon 181 bin 33 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı. Bunların 807 bin 633'ü Renault ve 368 bin 354'ü Dacia marka otomobil oldu. Yeni trafiğe çıkan araçlarda bu grupları, FCA Grubu 749 bin 855, Ford 684 bin 812, BMW Grubu 646 bin 257, Daimler Grubu da 614 bin 259 otomobille izledi. 

 


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