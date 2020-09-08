Avrupa Birliği'nde istihdam düştü | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği'nde (AB) istihdam, 2020'nin ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,7 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Euro Bölgesi ve 27 üyeli AB'nin 2020 yılı ikinci çeyrek mevsimsellikten arındırılmış istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde istihdam, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,9 azaldı. İstihdam, 2019'un ikinci çeyreğine kıyasla da yüzde 3,1 düşüş gösterdi.

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AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,7 gerilerken, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2,9 düştü.

İstihdam, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İspanya’da yüzde 7,5, İrlanda'da yüzde 6,1, Macaristan'da yüzde 5,3, Estonya'da yüzde 5,1, Yunanistan'da yüzde 3,2, Fransa'da yüzde 2,6, İtalya'da yüzde 2,5 ve Almanya'da yüzde 1,4 azaldı.

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