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Avrupa Birliği'nde istihdam arttı

13.11.2020 - 14:51
Avrupa Birliği'nde istihdam arttı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği'nde (AB) istihdam, 2020'nin üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artış gösterdi.

 

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Avro Bölgesi ve 27 üyeli AB'nin 2020 yılı üçüncü çeyrek mevsimsellikten arındırılmış istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde istihdam, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 yükseldi. İstihdam, 2019'un üçüncü çeyreğine kıyasla ise yüzde 2 düşüş gösterdi.

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AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artarken, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 1,8 düştü.

Böylece, üçüncü çeyrekte AB ve Avro Bölgesi'ndeki istihdam oranlarında verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en hızlı artış yaşandı. Öte yandan, istihdam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ikinci çeyrekte AB'de yüzde 2,7, Avro Bölgesi'nde de yüzde 2,9 gerilemişti.


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