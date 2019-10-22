Avrupa Birliği'nde bütçe açığının GSYH'ye oranı yükseldi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği'nde bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 0,9'a yükseldi.

Avrupa Birliği'nde (AB) bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranı, 2019'un ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artarak yüzde 0,9 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2019 yılı ikinci çeyrek bütçe açığı verilerini yayınladı. Buna göre, 28 üyeli AB'de 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 0,8 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, ikinci çeyrekte yüzde 0,9'a çıktı.

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Euro Bölgesi'nde ise bütçe açığının GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye yükseldi.

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