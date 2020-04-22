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Avrupa Birliği'nde bütçe açığı arttı

22.04.2020 - 13:57
Avrupa Birliği'nde bütçe açığı arttı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği'nde (AB) bütçe açığının GSYH'ye oranı geçen yıl yüzde 0,6'ya çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2019 yılı bütçe açığı ve kamu borcu verilerini yayımladı. Buna göre, 27 üyeli AB'de 2018'de yüzde 0,4 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, 2019'da yüzde 0,6'ya yükseldi.

Euro Bölgesi'nde ise bütçe açığının GSYH'ye oranı, söz konusu dönemde yüzde 0,5'ten yüzde 0,6'ya tırmandı.

AB üyesi ülkeler arasında 2019'da bütçe açığı oranı en yüksek ülke yüzde 4,3 ile Romanya ve yüzde 3 ile Fransa oldu.

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Bu dönemde Danimarka yüzde 3,7, Lüksemburg yüzde 2,2, Bulgaristan yüzde 2,1, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Hollanda yüzde 1,7, Yunanistan yüzde 1,5, Almanya yüzde 1,4 ve Avusturya yüzde 0,7 bütçe fazlası verdi.

KAMU BORCU

AB'de 2018'de yüzde 79,6 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 77,8'e indi.

Euro Bölgesi'nde ise kamu borcunun GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 85,8'den yüzde 84,1'e geriledi. AB üyesi ülkeler arasında 2019'da kamu borcunun GSYH'ye oranı en fazla olan ülke yüzde 176,6 ile Yunanistan olarak kayıtlara geçti. Yunanistan'ı, yüzde 134,8 ile İtalya, yüzde 117,7 ile Portekiz, yüzde 98,6 ile Belçika, yüzde 98,1 ile Fransa ve yüzde 95,5 ile de İspanya ve GKRY izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranı en az olan ülkeler ise yüzde 8,4 ile Estonya, yüzde 20,4 ile Bulgaristan, yüzde 22,1 ile Lüksemburg, yüzde 30,8 ile Çekya ve yüzde 33,2 ile Danimarka oldu.


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