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Avrupa Birliği'den Davos'ta adil iş birliği çağrısı

22.01.2020 - 16:20
Avrupa Birliği'den Davos'ta adil iş birliği çağrısı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Leyen, "Adaletli ve karşılıklı saygıya dayalı bir biçimde iş birliğinin gücünü yeniden keşfetmemiz gerekiyor" dedi.

 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, platformun çok taraflılık, küresel iş birliği, birbirini dinleme ve gelecek için yeni fikirler ortaya koyma imkanı sağladığını söyledi.

Son 50 yıldaki küresel sistemin günün şartlarına uygun olmadığı yönünde genel bir görüş olduğunu anımsatan Von der Leyen, küresel sistemin günümüzde sıklıkla sınamalardan geçtiğini vurguladı.

Von der Leyen, "İnsanlar, yaşantılarının ve işlerinin gözlerinin önünde değiştiğini görüyor, mesleklerinin ve ailelerinin geleceğinden kaygı duyuyor. Dünyanın hızla ilerlediğini hissediyor." dedi.

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Söz konusu değişimle kapsayıcı ve bilimle iş birliği halinde mücadele edilmesi gerektiğine işaret eden Von der Leyen, sürdürülebilir yeni yatırımlar ve işler imkanları ortaya konması gerektiğini belirtti.

Uluslararası platformların geliştirilmesi ve güncellenmesi gerektiğine dikkati çeken Von der Leyen, ortak sorunların birlikte hareket ederek çözülebileceğini vurgularken, "Adaletli ve karşılıklı saygıya dayalı bir biçimde iş birliğinin gücünü yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Ben buna karşılıklı çıkarların jeopolitiği diyorum ve Avrupa bunu temsil ediyor." yorumunu yaptı.

İklim değişikliğinin küresel bir sınama olduğunu anlatan Von der Leyen, geçmişte sellerin, sıcaklıklarda şiddetli değişimin ve aşırı hava koşullarının son dönemdeki kadar sık ve yoğun yaşanmadığını hatırlattı.

Von der Leyen, iklim değişimi ile mücadele için fırsat penceresinin kapanmak üzere olduğuna işaret ederek, "İklim değişimine karşı şimdi harekete geçmeliyiz. Bu nedenle AB Komisyonu olarak Avrupa Yeşil Anlaşması'nı sunduk. Bununla, Avrupa 2050 yılına kadar iklime zarar vermeyen ilk kıtaya halini alacak. Çevre ve iklim için AB önümüzdeki 10 yılda 1 trilyon avro yatırım harekete geçirecek." diye konuştu.


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