Avrupa Birliği yüzde 7.5 daralabilir | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği, ekonomisi Corona virüs salgınından dolayı bu yıl yüzde 7.5 daralabilir.

Avrupa Komisyonu'nun sanayiden sorumlu üyesi Thierry Breton, AB ekonomisinin bu yıl Corona virüs salgını nedeniyle yüzde 5 ile yüzde 10 arasında daralabileceğini söyledi.

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Breton, France 2 televizyonun yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle, AB'de yüzde 5 ila yüzde 10 (resesyona) doğru ilerliyoruz, yani yaklaşık yüzde 7.5. Ancak bu bugün ve durum iyiye gitmezse ve (salgında) ikinci zirve olursa durum daha da kötüleşebilir" dedi.

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