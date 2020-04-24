Avrupa Birliği yüzde 7.5 daralabilir | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği yüzde 7.5 daralabilir
Avrupa Birliği, ekonomisi Corona virüs salgınından dolayı bu yıl yüzde 7.5 daralabilir.
Avrupa Komisyonu'nun sanayiden sorumlu üyesi Thierry Breton, AB ekonomisinin bu yıl Corona virüs salgını nedeniyle yüzde 5 ile yüzde 10 arasında daralabileceğini söyledi.
DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...
Breton, France 2 televizyonun yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle, AB'de yüzde 5 ila yüzde 10 (resesyona) doğru ilerliyoruz, yani yaklaşık yüzde 7.5. Ancak bu bugün ve durum iyiye gitmezse ve (salgında) ikinci zirve olursa durum daha da kötüleşebilir" dedi.
Etiketler
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN