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Avrupa Birliği ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı

22.06.2020 - 15:27
Avrupa Birliği ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği ve Japonya arasında havacılık alanında iş birliğini güçlendirmeye yönelik anlaşma imzalandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Adina Valean, Japonya ile AB arasında sivil havacılık anlaşması imzalandığını açıkladı.

Avrupa havacılık sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinden önemli ölçüde etkilendiğini ifade eden Valean, söz konusu anlaşmayla AB havacılık şirketlerinin Japon pazarına erişiminin kolaylaştığına dikkati çekti.

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Valean, anlaşmayla AB ve Japon havacılık otoriteleri arasında sivil güvenlik ve çevre uyumluluğu alanlarında iş birliğinin arttığını vurguladı.

Uçak ve havacılıkla ilgili ürün ticaretini kolaylaştırmayı amaçlayan anlaşma çerçevesinde, havacılık ürünlerinin test ve değerlendirmeleri kolaylaştırılacak. Ayrıca, AB havacılık ürünlerinin Japonya'ya ihracat onaylarını almaları için gereken süre azalacak.


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