‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün aktifleri yüzde 10.5 büyüdü Bankacılık sektörünün aktifleri yüzde 10.5 büyüdü Sonraki Haber › Almanya'da işsizlik oranı ekimde değişmedi Almanya'da işsizlik oranı ekimde değişmedi

Avrupa Birliği ülkelerinde vergi oranları arttı

30.10.2019 - 15:03
Avrupa Birliği ülkelerinde vergi oranları arttı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği ülkelerinde toplam vergilerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranı yüzde 40,3'e ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde 2018 yılında vergilerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranlarına ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, AB'de 2017'de yüzde 40,2 olan vergilerin GSYH'ye oranı, 2018'de yüzde 40,3'e çıktı.

Avro Bölgesi'nde de 2017'de yüzde 41,5 olan vergilerin GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 41,7 seviyesine yükseldi.

##$HABER_1458254$##

Vergi oranları, AB üyesi ülkeler arasında önemli farklılık gösterdi. AB'de en yüksek oran Fransa'da gerçekleşti. Fransa'da 2018'de vergilerin GSYH'ye oranı yüzde 48,4 oldu. Fransa'yı, yüzde 47,2 ile Belçika, yüzde 45,9 ile Danimarka, yüzde 44,4 ile İsveç, yüzde 42,8 ile Avusturya ve yüzde 42,4 ile Finlandiya izledi.

Söz konusu dönemde vergilerin GSYH'ye oranının en düşük olduğu ülkeler yüzde 23 ile İrlanda, yüzde 27,1 ile Romanya ve yüzde 29,9 ile Bulgaristan oldu.

Söz konusu oran Almanya'da yüzde 41,5, İngiltere'de yüzde 35,1, İtalya'da yüzde 42, İspanya'da yüzde 35,4 ve Yunanistan'da yüzde 41,5 seviyesinde gerçekleşti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.692 Değişim: -1,15% Hacim : 6.941 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.504 30.10.2019 Yüksek 99.666
Açılış: 98.921
5,7059 Değişim: -0,55%
Düşük 5,6996 30.10.2019 Yüksek 5,7709
Açılış: 5,7375
6,3615 Değişim: -0,24%
Düşük 6,3394 30.10.2019 Yüksek 6,4174
Açılış: 6,377
274,12 Değişim: -0,13%
Düşük 272,68 30.10.2019 Yüksek 276,40
Açılış: 274,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.