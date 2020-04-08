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Avrupa Birliği ülkeleri ekonomi programında anlaşamadı

08.04.2020 - 11:50
Avrupa Birliği ülkeleri ekonomi programında anlaşamadı | Ekonomi Haberleri

Euro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerine karşı ortak ekonomik program belirleyemedi.

Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Euro para birimini kullanan AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının video konferans yöntemiyle yaptığı 16 saat süren toplantıda anlaşma sağlanamadığını bildirdi.

Maliye bakanlarının yarın tekrar toplanacağına dikkati çeken Centeno, amacının çalışanları, şirketleri ve ülkeleri Kovid-19'un ekonomik etkilerinden koruyacak güçlü bir kurtarma programı belirlemek olduğunu ifade etti.

Toplantıda, Kovid-19 salgını nedeniyle birlik ülkelerinde istihdamı korumak için 100 milyar Euro'luk yeni ücret destek programı kurulması, Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB) şirketlere 200 milyar Euro'luk kredi garantisi sağlaması, Euro Bölgesi ülkelerine mali destek sağlamak için kurulan Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) ülkelere 240 milyar Euro'luk kaynak aktarması ile koronavirüs salgınının neden olduğu zararı gidermek için uygulanan politikaların finansmanı için ortak borç enstrümanı (koronabono) kurulması gibi çeşitli başlıklar ele alındı.

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Kovid-19 krizinden en fazla etkilenen AB ülkeleri İtalya ve İspanya ortak borçlanma sistemi kurulmasını istiyor.

Almanya ve Hollanda'nın başı çektiği bazı ülkeler ise ortak borçlanma yerine ESM kredilerinin şartlarının yumuşatılarak kullanıma sunulmasını öneriyor.


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