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Avrupa Birliği Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı

20.06.2019 - 16:47 | Son Güncelleme :
Avrupa Birliği Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği, Kırım ve Sivastopol'un yasa dışı ilhakından dolayı Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini bir yıl uzattı.

Avrupa Birliği (AB), Kırım ve Sivastopol'un yasa dışı ilhakından dolayı Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini bir yıl uzatma kararı aldı. AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Kırım ve Sivastopol'u yasa dışı ilhakı nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu kısıtlayıcı tedbirlerin 23 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi. Buna göre, uzatılan yaptırımlarla AB vatandaşları ve şirketlerinin Kırım ve Sivastopol bölgelerindeki faaliyetleri sınırlandırılıyor.

AB'ye Kırım ve Sivastopol'dan ürün ithalatına izin verilmiyor. AB vatandaşları veya şirketleri, Kırım ve Sivastopol'dan emlak alamıyor. Bu bölgelerdeki şirketlere finansal hizmet sağlayamıyor. Avrupa'nın turistik yolcu gemileri, Kırım ve Sivastopol'daki limanlara acil durumlar dışında uğrayamıyor.

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Kırım bölgesine ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde kullanılacak bazı mal ve teknolojiler ihraç edilemiyor. Özellikle petrol, doğal gaz ve maden arama, çıkartma ve üretimine yönelik teknoloji sağlanması engelleniyor. Bu sektörlere teknik destek verilemiyor.

Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlamıştı. 


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