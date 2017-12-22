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Avrupa Birliği Rusya`ya yaptırımları uzattı

22.12.2017 - 09:11

Avrupa Birliği, Ukrayna`yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya`ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzattı.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı  gerekçesiyle Rusya'ya yönelik yaptırımları 6 ay uzatma kararı aldı. AB Konseyi, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması ve Minsk anlaşmasına  uymaması nedeniyle Rusya'ya uygulanan AB ekonomik yaptırımlarının uzatılması  kararı alındığını açıkladı.

Kararın oy birliğiyle alındığı belirtilen açıklamada,  Rusya'nın  çeşitli ekonomik sektörlerine yönelik yaptırımların 31 Temmuz 2018'e kadar  uzatıldığı kaydedildi.

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EKONOMİK YAPTIRIMLAR

Rusya, 18 Mart 2014'de Kırım Özerk Cumhuriyetini ve Sivastopol şehrini  yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın  doğusunda çıkan olaylardan sonra Avrupa Birliği, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya  ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

AB, Rusya’ya ekonomik yaptırımlar kararını ilk olarak 2014 yılında  almıştı.

Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya  silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde  kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus  kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Özellikle enerji, ticaret ve yatırımlara yönelik çeşitli kısıtlamaları  içeren yaptırımlar, her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31  Ocak 2018'de son buluyordu.

AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave  yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.


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