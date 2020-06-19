‹ Önceki Haber Türk Telekom yerel para ile ticarette ilk adımı attı Türk Telekom yerel para ile ticarette ilk adımı attı

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sona erdi

19.06.2020 - 18:28
Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sona erdi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadeleye yönelik hazırlanan kurtarma programı ve birliğin gelecekteki bütçesine ilişkin konularda uzlaşı sağlayamadı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, salgın nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzenledi.

"MÜZAKERE AŞAMASINA GEÇTİK"

AB üyesi 27 ülke liderlinin katıldığı toplantıda, Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programı ile AB’nin 2021-2027 yıllarına yönelik bütçesinin ele alındığını belirten Michel, "Bu konular ilk defa liderler seviyesinde görüşüldü. Farklı yaklaşımlar olumlu biçimde ele alındı. Zorlukları hafife almamalıyız. Şimdi bu konularda müzakere aşamasına geçtik." ifadelerini kullandı.

TEMMUZ ZİRVESİ HAZIRLIĞI

Michel, temmuz ayı ortasında Brüksel'de liderlerin fiziksel olarak katılacakları bir zirve düzenlemeyi planladığını, yakın zamanda müzakerelere yönelik somut tekliflerde bulunacağını söyledi.

Kurtarma programı ve bütçe konularının karmaşık olduğuna dikkati çeken Michel, "Bütçe ve kurtarma fonunun boyutu, kredi ve hibe tartışmaları ile bunlara yönelik şartlar zor konular." değerlendirmesinde bulundu.

Michel, söz konusu uzlaşmazlıkları gidermek için müzakereleri hızlandırmak gerektiğini sözlerine ekledi

"AB BÜTÇESİ DÖNEMİNİN SONUNA YAKLAŞTIK"

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen de, "Kovid-19 krizi ile birlikte mevcut AB bütçesi döneminin sonuna yaklaştık. Komisyon olarak toplam 1,85 trilyon avroluk bütçe ve kurtarma programı teklifimizi ortaya koyduk." diye konuştu.

"İLK TARTIŞMALAR FİKİR AYRILIKLARINI ORTAYA KOYDU"

AB liderlerinin krizin ciddiyetinin farkında ve yaz tatili öncesinde bir anlaşma sağlama niyetinde olduklarını söyleyen Von der Leyen, "İlk tartışmalar fikir ayrılıklarını ortaya koydu. Kurtarma programı ve bütçe ile ilgili boyut, krediler, hibeler ve hesaplama yöntemleri ile ilgili bazı konularda farklı görüşler bulunuyor. Toplantıda bu konuları tartıştık.” ifadelerini kullandı.

TEKLİFLER HAKKINDA

AB Komisyonu, Avrupa Birliğinin 2021-2027 yıllarındaki bütçesinin toplam boyutunun 1,1 trilyon avro olmasını ve söz konusu bütçeye, AB Komisyonunun üye ülkelerin teminatıyla sermaye piyasalarından borç alarak kuracağı bir fonun entegre edilmesini teklif etmişti.

Ekonomik kurtarma fonunun toplam boyutunun 750 milyar avro olmasını öneren AB Komisyonu, bunun üye ülkelere 500 milyar avroluk hibe, 250 milyar avroluk kredi sağlamasını planlamıştı.

Teklifte, fon kaynaklarının büyük kısmının salgından en fazla etkilenen AB ülkelerinden İtalya, İspanya ve Fransa'ya ayrılması dikkati çekmişti.

SÜREÇLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

AB ülkeleri içinde "tutumlu 4'lü" olarak adlandırılan Danimarka, Hollanda, İsveç ve Avusturya özellikle kurtarma programındaki hibeyi soğuk
karşılıyor. Bu ülkeler, ihtiyaç duyan AB ülkelerine "koşullu" biçimde kredi verilmesini ve bunların ileride geri ödenmesini istiyor.

Kurtarma programı ile birlikte AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik müzakerelerin de zorlu geçmesi bekleniyor.

Bütçenin boyutu, harcama alanları ve üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacakları hakkında ciddi tartışmalar yaşanması öngörülüyor.

AB bütçesi ve kurtarma programına ilişkin karar, üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayı ile alınıyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
113.612 Değişim: 0,99% Hacim : 28.567 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 112.858 19.06.2020 Yüksek 114.338
Açılış: 113.561
6,8453 Değişim: -0,16%
Düşük 6,8330 19.06.2020 Yüksek 6,8607
Açılış: 6,856
7,6642 Değişim: -0,32%
Düşük 7,6528 19.06.2020 Yüksek 7,7180
Açılış: 7,6887
383,11 Değişim: 0,85%
Düşük 379,31 19.06.2020 Yüksek 384,25
Açılış: 379,87
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.