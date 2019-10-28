Avrupa Birliği, İngiltere'nin Brexit'i erteleme talebini kabul etti | Ekonomi Haberleri

Bu durumda AB liderlerinin kararı resmiyete dökmek için birebir görüşme yapmalarına gerek kalmayacak.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk Twitter'da yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği üye ülkeleri İngiltere'nin Brexit'i 31 Ocak 2020'ye erteleme isteğini kabul etme konusunda anlaştılar" dedi. Tusk, aynı zamanda kararın yazılı bir prosedürle resmi hale getirileceğini belirtti.

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