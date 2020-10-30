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Avrupa Birliği ekonomisi yüzde 12.1 büyüdü

30.10.2020 - 14:17 | Son Güncelleme :
Avrupa Birliği ekonomisi yüzde 12.1 büyüdü | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12,1 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2020 yılı üçüncü çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12,7 arttı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 4,3 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12,1 artarken, 2019'un üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 3,9'luk düşüş gösterdi.

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GSYH, üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla Fransa'da yüzde 18,2, İspanya'da yüzde 16,7, İtalya'da yüzde 16,1, Belçika'da yüzde 10,7, Almanya'da yüzde 8,2 oranında yükseldi.

Böylece, üçüncü çeyrekte AB ve Avro Bölgesi’nde söz konusu büyüme verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en hızlı artış ölçüldü.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ikinci çeyrekte Avro Bölgesi yüzde 11,8, AB de yüzde 11,4 oranında rekor seviyelerde küçülmüştü.


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