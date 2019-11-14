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Avrupa Birliği ekonomisi yüzde 0.3 büyüdü

14.11.2019 - 14:07 | Son Güncelleme :
Avrupa Birliği ekonomisi yüzde 0.3 büyüdü | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği (AB), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Euro Bölgesi'nde GSYH artışı, 2018'in üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 1,2 olarak kaydedildi.

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AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, 2018'in üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 1,3 artış kaydetti. Öte yandan, AB ve Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış istihdam yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 arttı.

İstihdam, geçen yılın üçün çeyreğine kıyasla AB'de yüzde 0,9, Euro Bölgesi'nde ise yüzde 1 artış gösterdi.


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