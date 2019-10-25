Avrupa Birliği Brexit'i ertelemek için anlaştı, ancak... | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği temsilcileri, prensipte Brexit'i ertelemek için anlaştı, ancak yeni bir tarih henüz belirlenmedi.

Avrupa Komisyonu sözcüsü Mina Andreeva yaptığı açıklamada, 27 Avrupa Birliği temsilcisinin İngiltere'nin Brexit'in 31 Ekim'den sonrasına ertelenmesini görüştüğü toplantıda sürenin uzatılması konusunda tam bir uzlaşı sağlandığını söyledi.

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Avrupa Birliği'nin (AB) özel bir liderler zirvesi çağrısında bulunmayacağını belirten Andreeva, açıklamasında "Çalışmalar hafta sonu boyunca devam edecek. 27 AB temsilcisinin gelecek haftanın başlarında, pazartesi ya da salı toplanması bekleniyor" dedi.

Brüksel'de toplantıda yer alan bir üst düzey AB diplomatı, "Görüşmelere devam ediyoruz" diye ekledi.

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