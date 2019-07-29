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"Avrupa Birliği anlaşmasız Brexit'e hazır değil"

29.07.2019 - 14:31
"Avrupa Birliği anlaşmasız Brexit'e hazır değil" | Ekonomi Haberleri

İngiliz Sanayi Birliği, "Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği anlaşmasız Brexit'e hazır değil" duyurusunda bulundu.

İngiliz Sanayi Birliği'nin (CBI) son raporunda, ne Birleşik Krallık'ın ne de Avrupa Birliği'nin (AB) anlaşmasız bir Brexit'e hazır olmadığı duyuruldu. CBI'dan yapılan açıklamada, iki tarafın da Birleşik Krallık'ın anlaşmasız ayrılığına hazır olmadığı belirtilirken, AB'nin anlaşmasız bir Brexit için daha az adım attığı belirtildi.

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Brexit gelişmelerinin en büyük eleştirmenlerinden olan CBI, anlaşmasız Brexit olasılığına karşın pek çok olası senaryo hazırlarken, CBI Direktörü Carolyn Fairbaim, Muhafazakar Partiye AB ile birlikte çalışmayı tavsiye etmişti.


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