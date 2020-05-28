‹ Önceki Haber Almanya'da enflasyon mayıs ayında geriledi Almanya'da enflasyon mayıs ayında geriledi Sonraki Haber › New York borsası açılışta karışık seyretti New York borsası açılışta karışık seyretti

Avrupa Birliği 9.4 milyar Euro'luk sağlık programı hazırlığı

28.05.2020 - 16:09
Avrupa Birliği 9.4 milyar Euro'luk sağlık programı hazırlığı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9,4 milyar avro bütçeli yeni bir sağlık programı kurulacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, AB'nin sağlık alanına yönelik yeni bir program kuracağını açıkladı.

Sağlıkla ilgili yaşanabilecek çeşitli sınamalara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Kyriakides, sağlık alanına yönelik yeni programa, AB'nin 2021-2027 yıllarındaki bütçesinden toplam 9,4 milyar avro kaynak aktarılacağını ifade etti.

Kyirakides, AB'nin sağlık alanındaki paradigmasının değiştiğini, vatandaşlarının sağlığının öncelikleri olduğunu söyledi.

Programla, kriz durumlarında kullanılacak tıbbi malzemelerin stoklanacağını anlatan Kyriakides, krizlere hızlı müdahale etmek üzere sağlık çalışanı rezervi oluşturulacağını belirtti.

##$HABER_1462343$##

Kyriakides, program çerçevesinde sağlık çalışanlarına çeşitli eğitimler sunulacağını, olası sağlık tehditlerinin de daha yakın takip edileceğini ifade etti.

Programın yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu'nun (AP) ve AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor.

AB kuralları uyarınca, sağlık sektörü her ülkenin kendi egemenliği altında bulunuyor. Birlik genelinde ortak bir sağlık politikası bulunmasa da ülkelerin kriz hallerinde dayanışma ve koordinasyon içerisinde hareket etmesi bekleniyor.

BIGPARA 'CANLI BORSA' ABONELİĞİNİ BURAYA TIKLAYARAK İNDİRİMLİ OLARAK SATIN ALABİLİRSİNİZ...


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.360 Değişim: 0,39% Hacim : 18.371 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 104.535 28.05.2020 Yüksek 106.292
Açılış: 105.556
6,8185 Değişim: 0,68%
Düşük 6,7656 28.05.2020 Yüksek 6,8234
Açılış: 6,7722
7,5422 Değişim: 1,10%
Düşük 7,4416 28.05.2020 Yüksek 7,5481
Açılış: 7,4598
377,83 Değişim: 1,47%
Düşük 371,87 28.05.2020 Yüksek 378,59
Açılış: 372,37
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.