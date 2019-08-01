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AVM Ciro Endeksi yüzde 19.2 arttı

01.08.2019 - 14:30
AVM Ciro Endeksi yüzde 19.2 arttı | Ekonomi Haberleri

AVM Perakende Ciro Endeksi, 2019 Haziran döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 19,2 artış kaydederek 347 puana ulaştı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), yaptığı yazılı açıklama ile Akademetre Research'le birlikte oluşturduğu "AYD AVM Perakende Ciro Endeksi"nin Haziran ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ciro endeksi 2019 Haziran döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 19,2 artış kaydederek 347 puana ulaştı. Endeks böylece Haziran ayı için yüzde 15,7 olarak açıklanan enflasyon oranının üzerinde seyretti.

Endeks sonuçlarında teknoloji dışındaki tüm kategorilerde metrekare verimliliğindeki yükseliş, enflasyonun üzerinde gerçekleşirken, endeks, ikinci çeyrek bazında da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 arttı.

AVM'lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Haziran 2019'da İstanbul'da bin 542 TL, Anadolu'da bin 174 TL olurken Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Haziran 2019'da bin 321 TL olarak gerçekleşti.

Çeyrek bazlı metrekare başına düşen ciro göz önünde bulundurulduğunda, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre ve enflasyondan arındırılmadan yüzde 18,8'lik artış yaşandı. 2019 yılında ikinci çeyrekte metrekare verimliliği bin 183 TL olarak gerçekleşti ve ikinci çeyrekte metrekare verimliliği, ikinci çeyrek enflasyon oranını aşmış oldu.

METREKARE VERİMLİLİĞİNDE EN YÜKSEK ARTIŞ "HİPERMARKET KATEGORİSİNDE"

Haziran ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış hipermarket kategorisinde yaşandı. Hipermarket kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 23,6'lık artış kaydetti.

Geçtiğimiz yılın haziran ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 23, ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 22,6, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 21,2, diğer kategorisi metrekare verimliliği yüzde 15,7 ve teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 14,3 artış gösterdi.

ZİYARET SAYISI ENDEKSİ, YÜZDE 5,5 AZALDI

Yine Haziran ayı verilerine göre, bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 5,5'lik, ikinci çeyrek bazında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6'lık düşüş yaşandı.

AYD'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"AVM Perakende Ciro Endeksi'nin Haziran ayında yüzde 19,2, ikinci çeyrekte de yüzde 19,1 artarak hem haziran ayı enflasyon oranının hem de ikinci çeyrekteki enflasyon oranının üzerinde artış göstermesi mutluluk verici. Aynı zamanda endeks sonuçları mayıs ve haziran aylarında enflasyon oranlarının üzerindeki artışını da sürdürmüş oldu. 
Kategoriler bazında yüksek artışların hipermarket ve yiyecek kategorilerinde yaşanması ihtiyaç odaklılığı işaret etmektedir. Ayrıca bayram tatilinin yaşandığı haziran ayında insanlar evlerinde ya da dışarıda gıda alışverişine daha fazla odaklanmışlardır. Teknoloji ise kategoriler bazında enflasyon altında artış gösteren tek kategoridir." 


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