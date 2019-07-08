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AVM ciro endeksi mayıs ayında yükseldi

08.07.2019 - 15:59
AVM ciro endeksi mayıs ayında yükseldi | Ekonomi Haberleri

AVM ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 303 puana yükseldi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin mayıs ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayımlanan verilere göre, AVM ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 23,1 artış kaydederek 303 puana ulaştı. Endeks böylece mayıs ayı için yüzde 18,7 olarak açıklanan yıllık enflasyon oranını da geçmiş oldu.

AVM'lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen cirolar mayısta İstanbul'da bin 383 TL, Anadolu'da bin 6 TL olurken, Türkiye geneli metrekare verimliliği bin 157 TL olarak gerçekleşti.

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Mayısta kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış giyim kategorisinde yaşandı. Giyim kategorisi metrekare verimliliği söz konusu dönemde yüzde 31,3 arttı. Bu artış ayakkabı kategorisinde yüzde 30,9, hipermarkette yüzde 22,7, teknolojide yüzde 15, yiyecek-içecekte yüzde 14,6, diğer kategorisinde ise yüzde 14,1 olarak gerçekleşti.

Mayısta geçen yılın aynı dönemine göre ziyaret sayısı endeksinde yüzde 1,1 düşüş yaşandı.

"SONUÇLAR TOPARLANMA VE DENGELENME SÜRECİNE GİRİLDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Açıklamada, mayıs ayı endeksine ilişkin AYD değerlendirmesinde, "Endeks sonuçlarını yeniden enflasyonun üzerinde seyrettiğini görmek son derece umut verici. Bu sonuçlar bize piyasalarda bir toparlanma ve dengelenme sürecine girdiğimizi gösteriyor. Kategoriler bazında en yüksek artışlar giyim ve ayakkabı kategorilerinde yaşandı. Yeni sezon, turizm sezonunun açılması ve ramazan ayıyla birlikte yurt dışından gelen turistler giyim ve ayakkabı alışverişlerinde yüksek artışların yaşanmasını sağlamış görünüyor. Ziyaret sayısında çok küçük düşüşe rağmen metrekare verimlilikleri hem Anadolu hem de İstanbul’da artmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.


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