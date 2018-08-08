‹ Önceki Haber Tesla, borsadan çekiliyor mu? Tesla, borsadan çekiliyor mu? Sonraki Haber › 7 ayda 9,8 milyar dolara yükseldi 7 ayda 9,8 milyar dolara yükseldi

AVM ciro endeksi, ikinci çeyrekte yükseldi

08.08.2018 - 10:56
AVM ciro endeksi, ikinci çeyrekte yükseldi

İkinci çeyrekte yüzde 18,6 yükselen AVM ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 artarak 291 puana ulaştı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin haziran sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayımlanan verilere göre, ciro endeksi, haziranda 2017'nin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 23,3 artış kaydederek 291 puana yükseldi.

AA'da yer alan habere göre; Ciro endeksi, geçen yılın ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında ise yüzde 18,6 artış kaydederek 261 puan oldu. Ziyaret sayısı endeksi ise geçen yıla oranla yüzde 10'luk artış kaydetti.

AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar, haziranda İstanbul'da bin 252 TL, Anadolu'da bin 15 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise haziranda bin 110 liraya yükseldi.

Metrekare başına düşen cirolarda, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 18,7'lik artış yaşandı. İkinci çeyrekte metrekare verimliliği 996 TL oldu. 

TEKNOLOJİ KATEGORİSİ LİDERLİĞİNİ KORUDU

Haziranda, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi metrekare verimliliği geçen yılın aynı dönemine göre, enflasyondan arındırılmadan yüzde 47'lik artış kaydetti.

Metrekare verimliliğinde yaşanan artışlarda, teknoloji kategorisinde kurda yaşanan artışın, yiyecek-içecek ve hipermarket kategorisinde ise Ramazan Bayramı'nın pozitif yönlü etkisi oldu.

Haziranda AVM'lerdeki yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 29,2, hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 28,4, diğer alanlar kategorisi metrekare verimliliği yüzde 22,3, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 20,1 ve ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 14,3 artış gösterdi.

Ziyaret sayısı endeksinde haziranda yüzde 10'luk artış yaşanırken, ikinci çeyrekte söz konusu yükseliş yüzde 2'de kaldı.

"UZUN SÜREDİR DÜŞÜK SEYREDEN ZİYARETÇİ SAYILARI HAZİRANDA YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ"

Verileri değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü, yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen perakende sektörünün el birliği ile çalışıp istihdam kaybına sebep olmayacak önlemleri alacağını bildirdi.

Endeksteki artışların enflasyon rakamlarının üzerinde olmasının sevindirici olduğunu aktaran Belgü, uzun süredir düşük seyreden ziyaretçi sayılarının haziranda yeniden yükselişe geçtiğini ve yüzde 10'luk artış yaşandığını kaydetti. 

Belgü, Kurban Bayramı ve okulların açılmasının yukarı yönlü ivmeyi sürdüreceğini belirterek, "Bayramın ilk günü tek başına 1,5 milyar liralık ciro yakalanıyor. Bu, hem perakendeciye nefes vermektedir hem de toplanan vergilerle devlet ekonomisine destek olmaktadır. Dolayısıyla bayramın herhangi bir günü kapalı kalması 480 bin kişilik istihdamı olan alışveriş merkezlerindeki mevcut perakendecilerimizin yükünü artıracaktır. Dövizde son dönemde yaşanan artışlar sebebiyle perakendecilerin kira/ciro oranlarını yakından takip ederek elimizden geldiğince iş ortaklarımıza destek olmaya devam etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz." ifadelerini kullandı. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Tesla, borsadan çekiliyor mu? Tesla, borsadan çekiliyor mu? Sonraki Haber › 7 ayda 9,8 milyar dolara yükseldi 7 ayda 9,8 milyar dolara yükseldi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.978 Değişim: 0,85% Hacim : 6.401 Mio.TL Son veri saati : 17:07
Düşük 95.970 08.08.2018 Yüksek 97.260
Açılış: 96.327
5,2875 Değişim: 1,11%
Düşük 5,2182 08.08.2018 Yüksek 5,3072
Açılış: 5,2293
6,1324 Değişim: 1,04%
Düşük 6,0541 08.08.2018 Yüksek 6,1562
Açılış: 6,06935
205,63 Değişim: 1,16%
Düşük 203,22 08.08.2018 Yüksek 206,92
Açılış: 203,28
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.