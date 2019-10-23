Avam Kamarası’ndan Brexit’e ilk destek | Ekonomi Haberleri

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına (Brexit) ilişkin anlaşmayı şu ana kadar sürekli reddeden Avam Kamarası, ilk kez onay verdi.

Hürriyet gazetesinden Güven Özalp'in haberine göre; yapılan oylamada, İngiliz parlamenterler Başbakan Boris Johnson’ın geçen hafta AB ile üzerinde anlaştığı yeni metne 299’a karşı 329 oyla ilke olarak destek verdi. Johnson’ın onay sürecinin 31 Ekim’de Brexit’i sağlayacak şekilde düzenlenmesi için önerdiği takvim ise 308’e karşı 322 oyla reddedildi. Bunun üzerine Johnson yasama sürecini askıya aldı. Takvim kabul edilmiş olsaydı yasama süreci devam edecek ve olası değişikliklerin görüşülmesinin ardından anlaşmanın nihai oylaması yapılacaktı. Takvim oylamasının sonucu 31 Ekim’de anlaşmalı ayrılma şansını pratikte ortadan kaldırdı.

Takvimin reddedilmesi halinde yasayı geri çekip genel seçime gideceğini açıklayan ancak bu yönde adım atmayan Johnson, anlaşmasız Brexit için hazırlıkları hızlandıracaklarını söyledi.

Etiketler