Audi eski CEO'su Stadler'e dizel davası | Ekonomi Haberleri

Münih Savcılığı, Audi yönetim kurulu eski başkanı Rupert Stadler hakkında dava açmak için mahkemeye başvurdu. Stadler'in yargılanıp yargılanmayacağına Münih Eyalet Mahkemesi karar verecek.

Alman otomotiv devi VW'nin 4 yıl önce ortaya çıkan, emisyon salımını düşük gösteren dizel skandalındaki rolü nedeniyle VW'ye bağlı Audi eski CEO'su Rupert Stadler hakkında Münih Savcılığı soruşturmayı tamamladı. Münih Savcılığı, Münih Eyalet Mahkemesi'nde Stadler'e karşı dava açtı. Şimdi Münih Eyalet Mahkemesi Stadler'in yargılanıp yargılanmamasına karar verecek.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Münih Savcılığı Audi eski CEO'su Rupert Stadler'i emisyon salınımında manipülasyon yapıldığını bidiği halde, araçların piyasaya sürülmesine izin vermekle, dolandırıcılık, dolaylı olarak evrakta sahtecilik ve cezaya tabi reklam yapmakla suçluyor.

REDDETTİ

56 yaşındaki Rupert Stadler'in en geç 2015 eylül ayı sonunda manipülasyondan haberdar olduğu, ama buna rağmen manipülasyonlu Audi ve VW otomobillerin trafiğe çıkmasını durdurmadığı iddia ediliyor. 2018 haziran ayı ortasında tutuklanan, 4 ayı aşkın bir süre cezaevinde kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Audi eski CEO'su Stadler ise şimdiye kadar tüm suçlamaları reddetti. Stadler ile yolları ayıran Audi, dizel skandalı kapsamında 800 milyon Euro ceza ödedi.

Savcılık, Audi eski CEO'su Stadler'le birlikte üç kişi hakkında daha dava açtı. Diğer üç kişi ise Audi, VW ve Porsche için yasak yazılımlı motor geliştirmekle suçlanıyor. Braunschweig savcılığı ise VW eski CEO'su Martin Winterkorn hakkında nisan ayında dava açmıştı.