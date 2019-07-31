‹ Önceki Haber Bitcoin fiyatlarında dalgalanma sürüyor Bitcoin fiyatlarında dalgalanma sürüyor Sonraki Haber › Enerji ithalatı faturası haziranda geriledi Enerji ithalatı faturası haziranda geriledi

Audi eski CEO'su Stadler'e dizel davası

31.07.2019 - 11:21 | Son Güncelleme :
Audi eski CEO'su Stadler'e dizel davası | Ekonomi Haberleri

Münih Savcılığı, Audi yönetim kurulu eski başkanı Rupert Stadler hakkında dava açmak için mahkemeye başvurdu. Stadler'in yargılanıp yargılanmayacağına Münih Eyalet Mahkemesi karar verecek.

 

Alman otomotiv devi VW'nin 4 yıl önce ortaya çıkan, emisyon salımını düşük gösteren dizel skandalındaki rolü nedeniyle VW'ye bağlı Audi eski CEO'su Rupert Stadler hakkında Münih Savcılığı soruşturmayı tamamladı. Münih Savcılığı, Münih Eyalet Mahkemesi'nde Stadler'e karşı dava açtı. Şimdi Münih Eyalet Mahkemesi Stadler'in yargılanıp yargılanmamasına karar verecek.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Münih Savcılığı Audi eski CEO'su Rupert Stadler'i emisyon salınımında manipülasyon yapıldığını bidiği halde, araçların piyasaya sürülmesine izin vermekle, dolandırıcılık, dolaylı olarak evrakta sahtecilik ve cezaya tabi reklam yapmakla suçluyor.

REDDETTİ

56 yaşındaki Rupert Stadler'in en geç 2015 eylül ayı sonunda manipülasyondan haberdar olduğu, ama buna rağmen manipülasyonlu Audi ve VW otomobillerin trafiğe çıkmasını durdurmadığı iddia ediliyor. 2018 haziran ayı ortasında tutuklanan, 4 ayı aşkın bir süre cezaevinde kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Audi eski CEO'su Stadler ise şimdiye kadar tüm suçlamaları reddetti. Stadler ile yolları ayıran Audi, dizel skandalı kapsamında 800 milyon Euro ceza ödedi.

Savcılık, Audi eski CEO'su Stadler'le birlikte üç kişi hakkında daha dava açtı. Diğer üç kişi ise Audi, VW ve Porsche için yasak yazılımlı motor geliştirmekle suçlanıyor. Braunschweig savcılığı ise VW eski CEO'su Martin Winterkorn hakkında nisan ayında dava açmıştı. 


‹ Önceki Haber Bitcoin fiyatlarında dalgalanma sürüyor Bitcoin fiyatlarında dalgalanma sürüyor Sonraki Haber › Enerji ithalatı faturası haziranda geriledi Enerji ithalatı faturası haziranda geriledi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.082 Değişim: -0,59% Hacim : 6.713 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.540 31.07.2019 Yüksek 103.066
Açılış: 103.059
5,5453 Değişim: -0,25%
Düşük 5,5101 31.07.2019 Yüksek 5,5644
Açılış: 5,5594
6,1738 Değişim: -0,48%
Düşük 6,1537 31.07.2019 Yüksek 6,2095
Açılış: 6,2033
254,53 Değişim: -0,49%
Düşük 253,49 31.07.2019 Yüksek 256,05
Açılış: 255,77
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.