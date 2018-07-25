‹ Önceki Haber Rusya, Suudi Arabistan'ı solladı Rusya, Suudi Arabistan'ı solladı Sonraki Haber › Türk Telekom ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı Türk Telekom ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı

AT&T'nin ikinci çeyrekte geliri düştü

25.07.2018 - 08:49 | Son Güncelleme :
AT&T'nin ikinci çeyrekte geliri düştü

AT&T'in bu yılın nisan-haziran dönemindeki net karı yüzde 30,8 artarken, geliri yüzde 2 düştü.

ABD'nin en büyük ikinci cep telefonu operatörü olan AT&T, bu yılın ikinci çeyreğine dair bilançosunu açıkladı. AT&T'den yapılan açıklamada, şirketin bu yılın nisan-haziran döneminde net karının yüzde 30,8 artışla 5,1 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Firma, geçen yılın ikinci çeyreğinde 3,9 milyar dolar net kar yakalamıştı. Şirketin hisse başına karının da geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,63 dolardan bu senenin aynı döneminde 0,81 dolara yükseldiği bildirildi.

##$HABER_1447886$##

Açıklamada, geçen senenin nisan-haziran döneminde AT&T'nin 39,8 milyar dolar gelir yakaladığı kaydedilirken, bu yılın aynı döneminde ise şirketin gelirinin yüzde 2 düşüşle 39 milyar dolara gerilediği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, AT&T'nin bu yılın ikinci çeyreğinde 46 bin yeni cep telefonu abonesi aldığı bilgisine yer verildi.

AT&T'nin bilançosunun açıklanmasıyla firmanın hisse başına değeri New York borsasının kapanmasının ardından yapılan sınırlı işlemlerde yüzde 1,8 düşüşle 31,12 dolara kadar geriledi. 

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Rusya, Suudi Arabistan'ı solladı Rusya, Suudi Arabistan'ı solladı Sonraki Haber › Türk Telekom ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı Türk Telekom ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
95.369 Değişim: 3,51% Hacim : 11.341 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.165 25.07.2018 Yüksek 95.764
Açılış: 92.382
4,8156 Değişim: -1,41%
Düşük 4,8155 25.07.2018 Yüksek 4,8876
Açılış: 4,88465
5,6391 Değişim: -1,29%
Düşük 5,6237 25.07.2018 Yüksek 5,7141
Açılış: 5,71285
190,82 Değişim: -0,81%
Düşük 190,36 25.07.2018 Yüksek 192,91
Açılış: 192,38
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.