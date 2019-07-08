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ATO'dan Rusya'da Ankara'ya yatırım çağrısı

08.07.2019 - 11:37
ATO'dan Rusya'da Ankara'ya yatırım çağrısı | Ekonomi Haberleri

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Ankara, yatırım yapmak için her şeyin hazır olduğu bir bölge. İş adamları bu konudaki birikimlerini Ankara'ya çevirmeli. Ankara, Rus ortakları ile beraber yatırım yapan herkese faydalı olacaktır" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, dünya başkentlerinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Yılmaz, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile yapılan toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile katıldı.

Yılmaz, Sobyanin'i, ATO'nun 19-21 Eylül'de gerçekleştireceği 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne davet etti.

Yeni alım heyetleri kurulmasını ve bu yolla ilişkilerin geliştirilmesini öneren Yılmaz, Sobyanin'e Ankara'daki sağlık turizmi potansiyelini de anlatarak kentteki uzman doktor sayısının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu, sağlık maliyetlerinin de diğer illere oranla daha düşük olduğunu aktardı. Yılmaz, sağlık turizmi konusunda iş birliği yapmak istediklerini vurguladı.

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Forumda Yandex Başkan Yardımcısı Tigran Khudaverdyan ile de görüşen Yılmaz, akıllı şehirler alanındaki son gelişmeler, online ticaret ve hayatı kolaylaştıran uygulamalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. 
Yılmaz, forumdaki temaslarının ardından Rus-Türk İş Adamları Birliğinde (RTİB) düzenlenen toplantıya da katıldı.

Burada Ankara'nın turizm potansiyeli ve konaklama alanındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Yılmaz, "Nitelikli iş gücü henüz işlenmemiş bir kent olan Ankara, yatırım yapmak için her şeyin hazır olduğu bir bölge. İş adamları bu konudaki birikimlerini Ankara'ya çevirmeli. Ankara, Rus ortakları ile beraber yatırım yapan herkese faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Rusya'dan gelen turistlerin işlemlerini yapan Türk firmaların yöneticileriyle de bir araya gelerek Ankara'nın da bu sektörden pay alabilmesi için atılması gereken adımları görüştü.

Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde Rusya'dan Türkiye'ye gelecek turistlerin ilgisini çekebilecek faaliyetlerde bulunulması gerektiğini bildiren Yılmaz, "Halihazırda gelen milyonlarca turistin bir bölümünü Kapadokya, Safranbolu, Konya-Mevlana gibi Türkiye'nin en değerli turizm bölgelerine yönlendirilebiliriz." ifadesini kullandı. 


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