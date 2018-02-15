Atletico Madrid'in yüzde 17'si satıldı

Bu satışın ardından Quantum Pacific Grup'un kulüpteki hisse oranı yüzde 32'ye yükseldi. Atletico Madrid'in icra kurulu başkanı Miguel Angel Gil Marin ile başkanı Enrique Cerezo, kulübün hisselerinin çoğunluğunu elinde tutuyor.

Çin merkezli şirket Dalian Wanda Grup, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid'deki hisselerinin yüzde 17'sini sattı. Atletico Madrid'den yapılan açıklamada, Dalian Wanda Grup'un, elinde tuttuğu kulüp hisselerin yüzde 17'sini İsrailli iş adamı Idan Ofer'in yönetimindeki Quantum Pacific Grup'a sattığı belirtildi.

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