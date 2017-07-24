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Asırlık Türk markası Japonların oluyor

24.07.2017 - 14:37

Türkiye'nin en eski markalarından biri olan Kemal Kükrer'in tamamı Japon Ajinomoto'nun oluyor.

Türkiye'ye 2013 yılında Kükre Gıda'nın yüzde 50'sini alarak giren dünyanın en büyük sos üreticisi Ajinomoto, yatırımını artırma kararı aldı. Şirket bu karar doğrultusunda Gülel Ailesi'nde bulunan Kükre Gıda'nın kalan yüzde 50 hissesini de alarak şirketin tamamına sahip olacak.

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REKABET KURUMU BÖYLE DUYURDU:

Konu ile ilgili Kurum'un sitesinde yer alan bildirimde şöyle denildi: "İşbu bildirim Kükre Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Nakliyat ve Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin sermayesinin %50’sini temsil eden payların Ajinomoto Co .Inc. tarafından Cavit Gülel,Sabri Gülel ve Serkan Gülel’den devralınmasına ilişkindir"

Kemal Kükrer markası ile bilinen sos, sirke ve turşu üreticisi Kükre Gıda Türkiye'nin en eski firmaları arasında yer alıyor. Haberturk.com'da yer alan haberde ise, şirketin tarihi 1915 yılına kadar gidiyor. O tarihlerde Eskişehir Odunpazarı'nda bir evin bodrum katında meşe agacından özel olarak yapılmış iki adet fıçıyla başlayan üzüm sirkesi serüveni, 1990'larda bitmeye yüz tutsa da 1999 yılında Gülal Ailesi tarafından satın alınınca tekrar canlandı ve yurtdışına açıldı.


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