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"Asıl zorluk şimdi başlıyor"

19.06.2018 - 08:30
"Asıl zorluk şimdi başlıyor"

Fed Atlanta Şubesi Başkanı Bostic, "Fed'in hedefi son 9 yıldır ekonomiyi finansal krizin ardından normale döndürmekti. Şartlar Fed'in ikili hedefleri olan tam istihdam ve fiyat istikrarına makul derecede yakın olduğu için asıl zorluk şimdi başlıyor" dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic, Beyaz Saray'ın ticaret politikalarının Amerikalı şirketlerin yatırım planlarını olumsuz etkilediğini belirterek, "İyimserlik benim iletişim kurduğum şirketler arasında neredeyse tamamen kayboldu ve yerini ticaret politikası ve tarifeler konusundaki kaygıları aldı." dedi.

Bostic, Atlanta eyaletinin Savannah kentinde yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amerikan ekonomisinin şu an tam istihdam ve yüzde 2 hedeflerine oldukça yakın olduğunu belirten Bostic, buna karşın Fed'in işinin bundan sonra daha zor olacağı öngörüsünü paylaştı.

Bostic, "Fed'in hedefi son 9 yıldır ekonomiyi finansal krizin ardından normale döndürmekti. Şartlar Fed'in ikili hedefleri olan tam istihdam ve fiyat istikrarına makul derecede yakın olduğu için asıl zorluk şimdi başlıyor. Hedefimiz mevcut büyümenin sürdürülebilir şekilde sürmesini sağlamak." diye konuştu.

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"İYİMSERLİK TAMAMEN KAYBOLDU"

Amerikan ekonomisine yönelik kişisel değerlendirmesinin yılın başından bu yana fazla değişmediğini belirten Bostic, son dönemde görülen ivmelenme ibarelerine fazla ağırlık vermediğini ifade etti.

Bununla birlikte, iş dünyasında yılın başında hayata geçen vergi indirimleriyle yükselen iyimserliğin kaybolduğunu vurgulayan Bostic, şunları kaydetti:

"Yıla, vergi reformunun yasalaşmasını takiben yükselen iyimserliğin etkisiyle büyüme için yukarı yönlü riskler bulunduğu görüşüyle başladım. Buna karşın, iyimserlik benim iletişim kurduğum şirketler arasında neredeyse tamamen kayboldu ve yerini ticaret politikası ve tarifeler konusundaki kaygıları aldı. Belirsizlik belirgin bir şekilde arttı. Daha önce başlayan projeler devam ediyor, ancak yeni yatırımlara yönelik kriterlerin şu anda oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum."

Bostic, bu nedenle risklere yönelik değerlendirmesinin yukarı yönlüden, dengeliye dönüştüğünü sözlerine ekledi.


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