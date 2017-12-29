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Asgari ücret zam oranı belli oluyor

29.12.2017 - 15:01

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret açıklamasına çevrilmişti. Birazdan Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, komisyonla toplanacak. 2018 asgari ücret zam oranının birazdan belli olması bekleniyor...

6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona gelindi. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret birazdan belli oluyor. Hem işveren kesimi hem de işçi kesimi toplantı öncesi heyecanla bekliyor. Birazdan Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, komisyonla buluşacak ve toplantı başlayacak. Ardından 2018 asgari ücret zam oranı açıklanacak. 

TÜRK-İŞ, DİSK VE TİSK'TEN TALEPLER NEYDİ?

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; hükümetle yapılan görüşmelerde işçi tarafını temsil eden Türk-İş, asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etti. DİSK'in asgari ücret talebi ise net 2 bin 300 lira olarak açıklandı.

Görüşmelerde işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), "Türk-İş'in talebi Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil" açıklamasını yaptı. TİSK yüzde 7 civarında bir zam öneriyor.

Türk-İş ile TİSK, 100 liralık asgari ücret desteğinin yeni yılda da devam etmesini istiyor. İki yıldır uygulanan asgari ücret desteğiyle ilgili olarak Maliye Bakanı Naci Ağbal, 24 Kasım'da "2018 yılı bütçemizde 1 Ocak 2018'den sonraki dönemlerle ilgili bir asgari ücret desteği öngörümüz yok" açıklamasında bulunmuştu.

2017 ASGARİ ÜCRET 1404 LİRAYDI

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

YIL YIL ASGARİ ÜCRET

2017: 1404 TL
2016: 1300 TL
2015: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL 
2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL
2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.


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