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Asgari ücret toplantısı sona erdi! İlk rakamlar belli oldu

17.12.2019 - 16:22 | Son Güncelleme :
Asgari ücret toplantısı sona erdi! İlk rakamlar belli oldu | Ekonomi Haberleri

TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; asgari ücret görüşmelerinde Türkiye İstatistik Kurumu, bir işçinin ihtiyaç duyacağı aylık ortalama harcama tutarını belirledi ve rakamı komisyona iletti. Komisyona iletilen rakam, ağır işler için 2 bin 331 TL oldu. Orta işler içinse 2 bin 86 TL olarak bildirildi.

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