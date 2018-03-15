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Asgari geçim sınırı 5.458 lira oldu

15.03.2018 - 13:43

Türkiye Kamu-Sen'in araştırmasında, şubatta dört kişilik ailenin asgari geçim sınırı 5 bin 458 lira 74 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezinin şubat ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınan şubat fiyatlarına göre yapılan araştırmada, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2 bin 679 lira 96 kuruş olarak hesaplandı.

Dört kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 5 bin 458 lira 74 kuruş olarak belirlendi. Buna göre, dört kişilik ailenin asgari geçim haddi, bir önceki aya göre yüzde 0,82 artış gösterdi.

Çalışan tek kişinin açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 0,64 yükselerek 2 bin 58 lira 75 kuruş oldu. Türkiye'de dört kişilik ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı şubatta 2 bin 104 lira 60 kuruş olarak hesaplandı.


Etiketler

  • yoksulluk sınırı
  • geçim endeksi
  • şubat fiyatları
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