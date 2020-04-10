‹ Önceki Haber İkinci el araç satışları martta frene bastı İkinci el araç satışları martta frene bastı Sonraki Haber › Domates ihracatı ilk çeyrekte yüzde 10 arttı Domates ihracatı ilk çeyrekte yüzde 10 arttı

ASELSAN'dan tedarikçilerine 700 milyon liralık nakit desteği

10.04.2020 - 14:10
ASELSAN'dan tedarikçilerine 700 milyon liralık nakit desteği | Ekonomi Haberleri

ASELSAN, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinin hissedilmesine karşın nisan ayı başından beri binin üzerindeki tedarikçisine 700 milyon liralık nakit ödeme gerçekleştirdi.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen çalışmalarına ve üretimine hız kesmeden devam ediyor. Şirketin ay başından itibaren birlikte çalıştığı tedarikçilerine yaptığı ödemeler de sürüyor.

Bu kapsamda bir haftalık sürede bini aşkın tedarikçiye 700 milyon liralık nakit ödeme desteği sağlandı. Böylece ASELSAN'ın yılbaşından beri tedarikçilerine yaptığı ödeme tutarı 3 milyar 500 milyon lirayı aştı.

##$HABER_1461334$##

"ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN YERLİ SAVUNMA SANAYİSİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin tedarikçi ekosisteminde yaklaşık 73 bin kişinin çalıştığını ve ülke savunması için son derece kritik olan bu sektörde istihdamın korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Görgün, ASELSAN'ın bugünlere birlikte yürüdüğü tedarikçilerinin destekleriyle geldiğini belirterek, şunları kaydetti: "Tedarikçilerimizi ulaştığımız finansal sonuçların sürdürülebilirliğinin teminatı olarak görüyoruz. Bu nedenle birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızı geçmişte olduğu gibi gerektiğinde de her türlü fedakarlığı yaparak desteklemeye devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz bu sıra dışı ve zor günler özellikle yerli tedarik zincirimizin ne kadar kritik öneme haiz olduğunu gözler önüne sermiştir. Biz ASELSAN olarak ülkemizde yıllardır sürdürülen yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarında çok büyük rol almış olmamızın ve üretimimizin önemli bir kısmının yerli tedarikçiler tarafından sağlanmasının avantajını açıkça görüyoruz. Önceliğimiz her zaman yerli savunma sanayisidir ve bu dönemde yaptığımız ödemeler de bunun bir göstergesi niteliğindedir."

Görgün, söz konusu ödemelerin yapılmasında ve savunma sanayisi ekosisteminin güçlü bir şekilde ayakta tutulmasında destekleri dolayısıyla başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgili kurum, kuruluş ve bakanlık ile paydaşlara teşekkür ederek, "ASELSAN olarak inanıyoruz ki bizler tedarikçilerimizle ele ele verip bu küresel krizden güçlenerek çıkmayı başaracağız." ifadesini kullandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.471 Değişim: 0,66% Hacim : 11.398 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.352 10.04.2020 Yüksek 97.483
Açılış: 96.201
6,6902 Değişim: 0,33%
Düşük 6,6547 10.04.2020 Yüksek 6,7257
Açılış: 6,6685
7,3217 Değişim: 0,41%
Düşük 7,2735 10.04.2020 Yüksek 7,3632
Açılış: 7,2917
363,29 Değişim: 0,66%
Düşük 359,59 10.04.2020 Yüksek 364,75
Açılış: 360,91
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.