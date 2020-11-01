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ASELSAN'dan rekor telsiz teslimatı

01.11.2020 - 14:26
ASELSAN'dan rekor telsiz teslimatı | Ekonomi Haberleri

ASELSAN, Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımı için rekor sayıda el telsizi teslimatı gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyaçlarının milli ve özgün olarak karşılanması amacıyla kurulan ASELSAN, yıllar içinde farklı alanlarda faaliyet gösteren global elektronik şirketine dönüştü.

Güvenlik güçlerinin yeni teknolojiler kullanarak güvenli bir biçimde haberleşmeleri adına ürünler geliştiren ASELSAN, dost ve müttefik ülkelere söz konusu ürünleri ihraç da ediyor.

ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı Sayısal Haberleşme Şebekesi (SHŞ) Projesi kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara ve İstanbul kullanıcılarına ses ve verinin entegre edildiği anahtar çözüm Milli Kriptolu DMR (Digital Mobile Radio) Sayısal Telsiz Sistemi sunuyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 40 binin üzerinde kullanıcı terminali teslim edildi. Bu rakam içindeki 20 bini aşkın 3700 DMR el telsizi teslimatı da yakın zamanda gerçekleştirildi. Anılan teslimat, firma tarihinde tek kabulde gerçekleştirilen en yüksek sayıda telsiz teslimatı özelliğini taşıyor. SHŞ Projesi'nde tüm malzemeler teslim edilerek saha teslimatlarında yaklaşık yüzde 60 oranına ulaşıldı.

"ZAFER" İSMİ VERİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü ile bgeliştirilen ve kurumun "Zafer" ismini verdiği 3700 DMR el telsizi, kompakt ve pratik yapısıyla kullanıcının memnuniyetini kazandı. Cihaz, daha prototip aşamasındayken Design Turkey 2017 İyi Tasarım Ödülü aldı.

El telsizi, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, istihbarat, özel kuvvetler, acil sağlık hizmetleri, itfaiye ve diğer belediye birimlerinin haberleşme ihtiyaçlarına yönelik farklı özelliklerde ürünler sunan ASELSAN'ın bu alandaki yeni çözümlerinden birini oluşturuyor.

Haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz haberleşme ihtiyaçlarının son teknoloji çözümlerle optimize edildiği el telsizi, özellikle yoğun ses kullanımlı kamu güvenliği kullanıcıları için tasarlandı.

Ürün, GPS konum servisi, bluetooth, USB, renkli ekran, titreşim ve akıllı şarj birimleriyle dikkati çekiyor. Kriptolu telsiz kullanıcıları için yazılım ve donanım kripto yeteneği bulunan telsiz, gizlenebilir ve standart formda farklı yan birimlere sahip bulunuyor. 


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