ASELSAN'dan rekor kar! İhracatı ise tarihi zirvede | Ekonomi Haberleri

ASELSAN'ın net karı geçen yıla göre yüzde 45 artışla 3,4 milyar seviyesine ulaşırken, nakit mevcudu rekor kırarak 3,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. İhracat teslimat tutarı ise önceki yıla kıyasla yüzde 50 artış göstererek 330 milyon dolar olarak gerçekleşti ve tarihi zirvesine ulaştı.

ASELSAN 2019 finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin cirosu geçen yıla göre yüzde 44 büyüyerek 13 milyar lirayı aştı. İhracat teslimat tutarı da önceki yıla kıyasla yüzde 50 artış göstererek 330 milyon dolar olarak gerçekleşti ve tarihi zirvesine ulaştı.

Geçen yıl ASELSAN'ın karlılık göstergelerindeki gelişimin cirodaki büyümeyi de aştığı bir yıl oldu. Şirketin net karı da geçen yıla göre yüzde 45 artışla 3,4 milyar lira seviyesine ulaştı. Şirketin yıl sonu nakit mevcudu da rekor kırarak 3,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl alınan sipariş tutarı 3 milyar doları, bakiye siparişleri toplamı da 9,7 milyar doları oldu.

"2019 ASELSAN’IN İHRACATININ DA ZİRVEYE ULAŞTIĞI BİR YIL OLDU"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de konuya ilişkin değerlendirmesinde, son aylarda teslimatların ve tahsilatların yoğunlaştığı, genelinde de hem operasyonel hem de finansal anlamda başarılara imza attıkları bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

##$HABER_1460133$##

ASELSAN'ın hem yurt içinde hem de dışında yaptığı çalışmaların sonucunu tarihi ciro ve karlılık rakamlarına ulaşarak gösterdiklerini işaret eden Görgün, "2019 sonu itibarıyla 13,5 milyar lira seviyesine ulaşan öz kaynaklarımız bilançomuzun yüzde 53'ünü oluşturarak güçlü mali yapımızın en temel göstergesi oldu. 2019 ASELSAN’ın ihracatının da zirveye ulaştığı bir yıl oldu." ifadesini kullandı.

Görgün, uluslararası pazarlarda etkinliği artan ASELSAN'ın 11 adedi yurt dışında olmak üzere toplam 26 adet iştirak ve şubeleriyle global bir savunma sanayi şirketine dönüştüğünün altını çizerek şunları kaydetti: "Ülkemiz ekonomisindeki büyüme trendinin 2020 yılında ivmelenerek süreceğine güveniyor; bu doğrultuda ASELSAN'ın cirosunun önümüzdeki yıl yüzde 40-50 aralığında artacağını öngörüyoruz. Gerek organizasyonel çalışmalarımızın gerekse verimlilikle ilgili hayata geçirdiğimiz uygulamaların karlılık üzerindeki olumlu etkisinin 2020 yılına net bir şekilde yansıyacağına inanıyor ve faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı beklentimizi yüzde 20-22 bandına yükseltiyoruz."

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını milli kaynaklarla karşılama ve global düzeyde güvenilir bir iş ortağı olma hedefiyle çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini dile getiren Görgün, şirketin savunma alanıyla sınırlı kalmayıp; ulaşım, güvenlik, enerji ve sağlık gibi savunma dışı alanlarda da millileştirme çalışmalarını sürdürdüğüne dikkati çekti.

Etiketler