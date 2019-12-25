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ASELSAN'dan 298 milyon liralık imza

25.12.2019 - 14:19
ASELSAN'dan 298 milyon liralık imza | Ekonomi Haberleri

ASELSAN ile FNSS Savunma Sistemleri AŞ arasında yaklaşık 298 milyon lira değerinde sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile FNSS Savunma Sistemleri AŞ arasında Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) Görev Donanımları Projesi ile ilgili olarak bugün, toplam bedeli 297 milyon 599 bin 400 TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır" denildi.
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2021-2022'de gerçekleştirileceği bildirildi.

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