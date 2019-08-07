ASELSAN'dan 1.3 milyar lira net kar | Ekonomi Haberleri

ASELSAN, 1 Ocak - 30 Haziran 2019 döneminde 1 milyar 332 milyon 948 bin lira konsolide net kar elde etti.

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (ASELSAN), 1 Ocak - 30 Haziran 2019 cari dönemine ilişkin finansal tablosu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Buna göre, ASELSAN'ın geçen yılın ilk yarısında 941 milyon 797 bin lira olan konsolide net karı, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 332 milyon 948 bin liraya yükseldi. Şirketin konsolide net karı, bu yılın 2. çeyreğinde ise 703 milyon 652 bin liraya ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu rakam 590 milyon 436 bin lira düzeyindeydi.

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ASELSAN'ın haziran sonu itibarıyla toplam varlıkları 21 milyar 127 milyon 496 bin lira, toplam yükümlülükleri 9 milyar 774 milyon 822 bin lira, özkaynakları 11 milyar 352 milyon 674 bin lira düzeyinde gerçekleşti. Şirketin haziran sonu itibarıyla yurt içi satışları 4 milyar 227 milyon 955 bin lira ve yurt dışı satışları 396 milyon 460 bin lira olurken, böylece toplam hasılatı 4 milyar 624 milyon 415 bin liraya ulaştı. Toplam hasılat geçen yılın haziran sonunda 3 milyar 279 milyon 776 bin lira düzeyinde gerçekleşmişti. Bu da ASELSAN'ın toplam satış gelirini haziran sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artırdığını ortaya koydu.

ASELSAN'ın 30 Haziran itibarıyla brüt kar marjı yüzde 24, faaliyet kar marjı yüzde 18, net kar marjı yüzde 29, özsermaye karlılığı yüzde 27 ve aktif karlılığı da yüzde 15 oldu.