Aselsan ve TUSAŞ'tan 2 dev imza
Aselsan, TUSAŞ ile toplam 254.7 milyon dolar tutarında iki sözleşme imzaladı.
Aselsan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile toplam 254.7 milyon dolar tutarında iki sözleşme imzaladı. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada teslimatın 2018-2022 yıllarında gerçekleştirileceği ifade edildi.
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