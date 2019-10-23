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"ASELSAN, Türkiye savunma sanayisinin omurgasıdır"

23.10.2019 - 14:07
"ASELSAN, Türkiye savunma sanayisinin omurgasıdır" | Ekonomi Haberleri

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün, "Bir telsiz üretimiyle macerasına başlayan ASELSAN, bugün ordumuzun ihtiyaç duyduğu her alanda faaliyet gösteren ve yeni teknolojilere çok hızlı bir şekilde adapte olacak insan kaynağına sahip, Türkiye savunma sanayisinin omurgası konumundadır" dedi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı (YKB) ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde düzenlenen "Kariyer ve Marka Sohbeti" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

"Milli ve Yerli Teknolojiler, ASELSAN'ın Yolculuğu" konulu sunum yapan Görgün, ASELSAN'ın Kıbrıs Barış Harekatı sonrası kurulduğunu hatırlattı.

ASELSAN'ın kuruluşundan itibaren aldığı her sorumluluğu, özellikle askeri elektronik alanında araştırma ve geliştirme fazından sahada kullanılabilir ürüne dönüştürmeyi başardığını aktaran Görgün, ASELSAN'ın her teslim ettiği üründen sonra güven kazanarak, yeni ürünleri üretme heyecanıyla büyüyen ve gelişen bir şirket olduğunu anlattı.

Görgün, "Bir telsiz üretimiyle macerasına başlayan ASELSAN, bugün savunma sanayisinin, ordumuzun ihtiyaç duyduğu her alanda faaliyet gösteren ve yeni teknolojilere çok hızlı bir şekilde adapte olacak insan kaynağına sahip Türkiye savunma sanayisinin omurgası konumundadır." diye konuştu.

ASELSAN'ın kurumsal yapısı hakkında detaylı bilgiler veren Görgün, iddialı ürünler üreten, ülkenin dışa bağımlılığını azaltan ve ekonomiye ciddi katkı sağlayan bir kurum olduklarını söyledi.

"64 ÜLKEYE İHRACAT"

Görgün, stabilize silah sistemleri konusunda da iyi konumda bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Stabilize silah sistemlerinde ASELSAN şu an 20'ye yakın ülkeye silah ihraç eder durumda. Kendini ispatlamış, kanıtlamış, güvenilir ürünler teslim eden bir kurumuz. Bunu da gururla sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle kara ve deniz sistemleri için tekerlekli ve zırhlı araçlar için ortamdan bağımsız olarak aracın veya platformun maruz kaldığı her türlü coğrafik engel veya coğrafik şartlara rağmen hedefini tam isabet vurabilen stabilize silah sistemleri Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığımızda üretiliyor. Bununla birlikte 11 farklı ülkede ya ortaklığımız ya iştirakimiz ya da ofisimiz var. ASELSAN bugün 64 ülkeye ihracat yapıyor."

ASELSAN'ın tüm gücünün kıymetli insan kaynağından geldiğine dikkati çeken Görgün, "Gücümüz, iyi yetişmiş, kendini adamış ve ihtiyaçları en hızlı şekilde karşılamak üzere fedakarca çalışan personelinden geliyor. ASELSAN personeli 7 bin 350'ye yaklaştı. Bunların 4 bin 500'e yakını Ar-Ge'de çalışıyor. ASELSAN'ın kendi içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı 6 Ar-Ge merkezi var. Yine çalışanlarımızın yüzde 60'a yakını mühendis. ASELSAN, bir mühendislik ve Ar-Ge şirketi. Bu 6 Ar-Ge merkezinin dışında 8 farklı yerleşkede, üniversitede, teknoparkta faaliyet gösteren Ar-Ge merkezimiz var." bilgilerini paylaştı.

"GEÇEN YILI 1,8 MİLYAR DOLAR CİROYLA KAPATTIK"

Görgün, ekonomik büyüklüklerine de değinerek, "Vereceğim rakamlar 2018 aralık rakamları. Şu anda güncel olarak bu rakamların çok üzerindeyiz. Halka açık bir şirket olduğumuz için 3'er aylık dönemlerde bilançomuzu açıklıyoruz. Geçen yılı 1,8 milyar dolar ciroyla kapattık, bu yıl Allah nasip ederse bunun çok üzerinde olacak." dedi.

ASELSAN'ın ihracattaki payının yıl sonunda artacağını belirten Görgün, "Dünyada savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren 100 şirketi Defense News Top listeliyor. ASELSAN şu anda 52. sırada, çok kısa sürede Allah nasip ederse ilk 50 içinde olacak, daha ileri seviyelere de gelecek." ifadelerini kullandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise üniversite-sanayi iş birliğini desteklediklerini söyledi.

Üretilen bilimin ülkenin her vatandaşına ulaşması gerektiğini aktaran Karabulut, "Üretmiş olduğumuzu bilimsel gelişmeleri ve akademik sonuçları her zaman toplumumuzun her kesimiyle paylamaya hazırız. Bu bizim ülkemize ve bir ferdi olmaktan onur duyduğumuz milletimize karşı görevimizdir." diye konuştu.


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