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Aselsan kârını yüzde 154 artırdı

01.11.2017 - 08:52

Aselsan'ın net kârı üçüncü çeyrekte yüzde 154 artışla 389 milyon TL'ye yükseldi.

Aselsan net kârını üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla bir buçuk kat artırarak 389.1 milyon liraya yükseltti. Şirketin dün akşam KAP'a açıkladığı bilançosuna göre satış gelirleri Temmuz-Eylül döneminde neredeyse iki kat artarak 2.1 milyar lira oldu.

Dokuz aylık sonuçlara bakıldığında net kâr geçen yılın dokuz aylık dönemine göre yüzde 214 artarak 828.2 milyon liraya, satış gelirleri ise yüzde 167 artarak 3.4 milyar liraya çıktı.

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Aselsan'ın 2025 yılına kadar olan dönemi kapsayan siparişlerinin tutarı bir önceki çeyrek sonuna kıyasla belirgin değişim kaydetmeyerek 6.4 milyar dolar oldu. Şirket ayrıca üçüncü çeyrek sonundan bu yana 214 milyon dolar tutarında da sipariş aldığını bildirdi.

Toplam satışların yüzde 86'sını oluşturan yurtiçi satışlar yılın dokuz aylık dönemine bakıldığında yüzde 61 artarak 2.9 milyar lira, yurtdışı satışlar yüzde 54 artışla 0.5 milyar lira oldu.

Şirketin faiz, amortisman, vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı, faaliyet raporuna göre 30 Eylül itibariyla yüzde 19 oldu ve yıl sonu için yüzde 18-20 olarak tutulan hedef ile uyumlu seyretti.


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