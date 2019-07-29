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ASELSAN deniz altında ilke imza attı

29.07.2019 - 12:10
ASELSAN deniz altında ilke imza attı | Ekonomi Haberleri

ASELSAN, Yeni Tip Denizaltı Projesi ile ilk defa denizaltı platformuna yönelik haberleşme sistem çözümü tedarik etti.

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, 1980'li yılların başlarından itibaren askeri kurumların telsiz ve haberleşme ihtiyaçlarını karşılayacak sistem çözümleri geliştiriyor. Şirket tarafından askeri haberleşme sistemleri, askeri platformlarda çalışan kullanıcıların çeşitli haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak için en güncel standartlara uyumlu şekilde tasarlanıyor. Günümüze kadar uzanan tecrübesi ile güncel teknolojik gelişmeleri birleştiren şirket, kullanıcılara kesintisiz, güvenli, ekonomik ve hızlı haberleşme çözümleri sunuyor.

AA'nın haberine göre; kara, hava ve deniz platformlarına uygun olarak tasarlanmış haberleşme sistemleriyle platformlar arası kesintisiz ve güvenli ses ve veri haberleşme altyapısı sağlanıyor.

ASELSAN Askeri Haberleşme Sistemleri askeri haberleşmenin omurgasını oluşturarak çeşitli elektronik koruma tedbirleri ile kullanıcılar arasında güvenli ses ve veri haberleşmesine imkan sunuyor. Söz konusu sistemler, yurt içinde ve dışında kara, hava ve deniz platformlarından füze platformlarına birçok farklı alandaki haberleşme ihtiyaçlarını karşılıyor. Şirket, Yeni Tip Denizaltı Projesi ile askeri haberleşme sistemleri alanındaki yetkinliğini başka bir boyuta taşıyor.

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Proje kapsamında, Entegre Muhabere Sistemi fabrika kabul testi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve ana yüklenici thyssenkrupp Marine Systems temsilcileri katılımıyla başarılı şekilde tamamlandı. Bu sayede ilk defa denizaltı platformuna yönelik ASELSAN haberleşme sistem çözümünün tedariki gerçekleştirildi.

BİRÇOK ALT SİSTEMİ BARINDIRIYOR

Harici ve dahili haberleşme için ihtiyaç duyulan alt sistemlerin tamamını kapsayan Entegre Muhabere Sistemi, su altı ve üstü ses ve veri haberleşmesini sağlıyor.

Entegre Muhabere Sistemi kapsamında Telsiz Sistemleri (taktik veri linkleri (Link11 ve Link22) dahil), ?Uydu Haberleşme Sistemi, ?Dost Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi (IFF), Muhabere Kontrol Sistemi, Kullanıcı Terminalleri,? Mesaj İşletim Sistemi, Veri Modemleri, Acil Durum Haberleşme Ekipmanları, Güç Dağıtım Sistemi, Operatör Konsolları Soğutma Sistemi, Konsollar ve Dağıtım Birimleri alt sistemlerin kabulü gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, ana yüklenici thyssenkrupp Marine Systems'in diğer alt yüklenicileri ile 63 adet arayüz anlaşması imzalandı. Denizaltı platformunun gizlilik ve bekası için kritik önemi haiz şok, akustik, EMI/EMC gibi çevre koşulları isterlerine uyum sağlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına yönelik olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Yeni Tip Denizaltı Projesi ile havadan bağımsız tahrik sistemli dalmış durumda ve gizlilik içinde uzun süre harekat icra edebilme yeteneği, yüksek süratli gelişmiş torpidoları, satıh hedeflerine (kara dahil) atılabilen güdümlü mermi kabiliyeti olan 6 denizaltının tedariki gerçekleştirilecek. Denizaltıların 2021 yılından itibaren yıllara sari olarak filoda kullanılmaya başlanması planlanıyor.


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