"Arzumuz İngiltere ile en kısa sürede STA yapılması"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Brexit'in, Türkiye'yi hem iktisadi, hem de siyasi olarak etkileyeceğini belirterek, "Arzumuz İngiltere ile en kısa sürede ayrı bir Serbest Ticari Anlaşması (STA) yapılmasıdır" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından gerçekleştirilen Özel Sektör için Ürün Bazlı Brexit Rehberi başlıklı projenin tanıtım toplantısı TOBB ETÜ'de düzenlendi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, açılış konuşmasında, Türkiye için İngiltere ile ekonomik, ticari ve politik ilişkilerin her zaman çok önemli olduğunu, İngiltere'deki tüm hükümetlerin, Türkiye'nin AB üyelik sürecine de destek sağladığını söyledi.

Türkiye'nin Brexit sonrasında, ticaretten en fazla negatif etkilenecek ülkeler arasında yer aldığına dair analizler olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Rakibimiz olan özellikle uzakdoğudaki ülkelere karşı AB Gümrük Birliği avantajımız sona erecek. Artık bu ülkelerle aynı gümrük vergisine tabi olacağız. Yani bizim maliyetimiz artarken, onlarınki düşecek. Bu nedenle de Brexit'ten en çok kazançlı çıkacak ilk iki ülke, ABD ve Çin olacak." diye konuştu.

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Hisarcıklıoğlu, Brexit'in, Türkiye'yi hem iktisadi, hem de siyasi olarak etkileyeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Arzumuz İngiltere ile en kısa sürede ayrı bir STA yapılmasıdır. STA, İngiltere'nin de yararına olacaktır. Zira İngiltere'den yaptığımız 8 milyar dolarlık ithalatın yarısı, Brexit sonrasında ilave gümrük vergisine tabi olacak. Yani İngiltere'nin de yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracatı bundan zarar görecek. Özetle toplamda, Brexit sonrasında ikili ticaretimizin yüzde 70'i, yaklaşık 14 milyar dolar, olumsuz etkilenecek."

Tüm bu süreçlerin değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik hazırlık yapmak üzere, TEPAV'ın çok kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, kamu kuruluşlarının ve firmaların bundan faydalanması tavsiyesinde bulundu.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott da ticari ve küresel lider olma hedefine uygun gümrük vergileri belirleyeceklerini söyledi.

İki ülke arasında müzakere edilecek STA'nın ulaşılması gereken en önmeli hedeflerden biri olduğunu aktaran Chilcott, "AB ile İngiltere arasında AB'nin Kanada ile yaptığı STA'sına benzer bir anlaşma yapmak istiyoruz. Ancak Kanun ve yönetmeliklerimizi AB Mevzuatına uygun biçime getirmeye çalışmayacağız. Yoksa Brexit nedenlerimizin merkezinde yer alan egemenliğimizi yeniden kazanma amacımıza ters düşerdi." dedi.

TEPAV İcra Direktörü Vekili Sibel Güven de sürecin sağlıklı yürütülmesi için hem ihracat hem de ithalat için, tek tek ürün ve sektör bazında etki analizleri içeren rapor hazırladıklarını aktardı.

Konuya ilişkin bir de internet uygulaması hazırladıklarını belirten Güven, firmaların, burada kendi ürünlerinin durumu hakkında da bilgi alabileceklerini dile getirdi.

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