‹ Önceki Haber Zeybekci enflasyon düşüşü için tarih verdi Zeybekci enflasyon düşüşü için tarih verdi Sonraki Haber › Yüzbinlerce abonenin borcu siliniyor Yüzbinlerce abonenin borcu siliniyor

Artış beklenirken geriledi

11.04.2017 - 15:32

Euro Bölgesi şubat ayında sanayi üretimi artış beklentisinin aksine yüzde 0.3 geriledi.

Euro bölgesinde sanayi üretimi, Şubat ayında hafif artış göstereceği beklentilerinin aksine enerji üretimindeki keskin düşüşten dolayı yüzde 0.3 geriledi. Sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzde 1.2 yükseldi.

Reuters anketine katılan uzmanlar euro bölgesinde Şubat ayında sanayi üretiminin aylık yüzde 0.1 ve yıllık ise yüzde 2 büyüyeceğini tahmin ediyorlardı.

Ocak ayı rakamları da yüzde 0.9'dan yüzde 0.3'e aşağı yönlü revize edilirken, yıllık üretim rakamı yüzde 0.6'lık artıştan yüzde 0.2'ye indi.

Düşük üretim rakamları, pozitif beklenti göstergelerinin aksine işaret ediyor.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Markit'in satın alım yöneticileriyle gerçekleştirdiği ve ekonomik büyüme için iyi bir gösterge sayılan bir endekse göre, euro bölgesinde firmalar 2017'nin başında son altı yılın en iyi dönemini geçirdiler.

Frankfurt merkezli Sentix araştırma grubunun verilerine göre euro bölgesinde yatırımcı güveni de Nisan ayında beklentilerin üzerinde yükseldi.

Şubat ayında üretimdeki düşüşün ana nedeni muhtemelen ılımlı havadan dolayı enerji üretiminde yaşanan yüzde 4.7'lik düşüş oldu. Sebze ve kıyafet gibi dayanıksız mal üretimini gösteren endeks ise yüzde 1.1 geriledi.

Ülkesel bazda bakıldığında Almanya'da sanayi üretimi yüzde 0.8 ve İtalya'da yüzde 1 artarken, Fransa'da yüzde 1.6 ve İspanya'da yüzde 0.3 düştü.


‹ Önceki Haber Zeybekci enflasyon düşüşü için tarih verdi Zeybekci enflasyon düşüşü için tarih verdi Sonraki Haber › Yüzbinlerce abonenin borcu siliniyor Yüzbinlerce abonenin borcu siliniyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
90.905 Değişim: -0,37% Hacim : 5.192 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 90.836 11.04.2017 Yüksek 91.832
Açılış: 91.304
3,6977 Değişim: -0,85%
Düşük 3,6974 11.04.2017 Yüksek 3,7332
Açılış: 3,72945
3,9229 Değişim: -0,76%
Düşük 3,9218 11.04.2017 Yüksek 3,9555
Açılış: 3,95275
151,36 Değişim: 0,60%
Düşük 149,94 11.04.2017 Yüksek 152,22
Açılış: 150,46
1,0606 Değişim: 0,09%
Düşük 1,0579 11.04.2017 Yüksek 1,0630
Açılış: 1,05964
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.