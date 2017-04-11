Artış beklenirken geriledi

Euro Bölgesi şubat ayında sanayi üretimi artış beklentisinin aksine yüzde 0.3 geriledi.

Euro bölgesinde sanayi üretimi, Şubat ayında hafif artış göstereceği beklentilerinin aksine enerji üretimindeki keskin düşüşten dolayı yüzde 0.3 geriledi. Sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzde 1.2 yükseldi.

Reuters anketine katılan uzmanlar euro bölgesinde Şubat ayında sanayi üretiminin aylık yüzde 0.1 ve yıllık ise yüzde 2 büyüyeceğini tahmin ediyorlardı.

Ocak ayı rakamları da yüzde 0.9'dan yüzde 0.3'e aşağı yönlü revize edilirken, yıllık üretim rakamı yüzde 0.6'lık artıştan yüzde 0.2'ye indi.

Düşük üretim rakamları, pozitif beklenti göstergelerinin aksine işaret ediyor.

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Markit'in satın alım yöneticileriyle gerçekleştirdiği ve ekonomik büyüme için iyi bir gösterge sayılan bir endekse göre, euro bölgesinde firmalar 2017'nin başında son altı yılın en iyi dönemini geçirdiler.

Frankfurt merkezli Sentix araştırma grubunun verilerine göre euro bölgesinde yatırımcı güveni de Nisan ayında beklentilerin üzerinde yükseldi.

Şubat ayında üretimdeki düşüşün ana nedeni muhtemelen ılımlı havadan dolayı enerji üretiminde yaşanan yüzde 4.7'lik düşüş oldu. Sebze ve kıyafet gibi dayanıksız mal üretimini gösteren endeks ise yüzde 1.1 geriledi.

Ülkesel bazda bakıldığında Almanya'da sanayi üretimi yüzde 0.8 ve İtalya'da yüzde 1 artarken, Fransa'da yüzde 1.6 ve İspanya'da yüzde 0.3 düştü.