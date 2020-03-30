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Artık ihaleler de elektronik ortamda

30.03.2020 - 08:53
Artık ihaleler de elektronik ortamda | Ekonomi Haberleri

Koronavirüs önlemleri kapsamında, kamuda da ihalelerin tamamı elektronik ortama taşındı.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; Kamu İhale Kurumu, iptal edilen ihaleler de dahil yeni yapılacak ihalelerde elektronik ihale yönteminin kullanılacağını duyurdu. Böylelikle ihaleye katılanların da ihale komisyonu üyelerinin de bir araya gelmesine gerek kalmayacak. Kamu İhale Kurumu’ndan yapılan duyuruda, ihalelerde alınan önlemler şöyle sıralandı:

PAZARLIK YÖNTEMİ DE DAHİL

Açık ihale usulü ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 nci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre pazarlık usulünün kullanılacağı hizmet alımı ile yapım işi ihaleleri herhangi bir para sınırı olmadan e-ihale yöntemi ile yapılabildiğinden ihalelerde e-ihale kullanılması önemle duyurulur.

GİTMEYE GEREK KALMAYACAK

Elektronik ihaleler kapsamında, tüm bilgi, belgeler ‘elektonik kamu alımları platformu’ üzerinde hazırlanabilecek ve online olarak iletilebilecek. İhalenin ilk oturumuna ilişkin tüm tutanaklara da elektronik kamu alımları platformu üzerinden ulaşılabilecek. Bu nedenle isteklilerin ilk oturuma gitmek için idareye gitmelerine gerek kalmayacak. İhale komisyonu üyeleri de tüm gerekli işlemleri ve incelemeleri, çevrimiçi, yani online olarak yapabilecekler. Böylece komisyonların fiziksel olarak toplanmasına da gerek olmayacak ve fiziksel temas olmadan ihaleler sonuçlandırılabilecek.

4.1 MİLYAR LİRALIK ALIM YAPILDI

Elektronik ihale uygulaması, 2016 yılı son çeyreğinden bu yana uygulanıyor. Ancak bu konuda bugüne kadar bir zorunluluk bulunmuyordu. Bu nedenle de elektronik ihaleyle yapılan alımlar sınırlı bir yer tutuyordu. 2019 yılı verilerine göre, geçen yıl toplam 4 bin 551 ihalede elektronik ihale uygulaması kullanıldı. Bu ihalelerde 6 bin 230 sözleşmeye ait, toplam 4 milyar 139 milyon 747 bin TL tutarında alım yapıldı. Kamu İhale Yasası kapsamında 2019 yılında yapılan toplam alım tutarının 116 milyar 987 milyon olduğu dikkate alınırsa, elektronik ihaleyle yapılan alımların bu tutarın yalnızca yüzde 3.5’u civarında olduğu hesaplanıyor.


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