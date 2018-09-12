Arjantin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Arjantin Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi. Banka, en az Aralık ayına kadar faiz oranının düşürülmeyeceğini de vurguladı.

Arjantin Merkez Bankası (BCRA), yüzde 60 olan para politikası faiz oranını beklendiği gibi değiştirmedi. Bankanın para politikası yapıcıları, parasal koşulların sıkılaştırıcı bir duruşu sürdürmesini sağlamak için en az Aralık ayına kadar faiz oranının düşürülmeyeceğini de vurguladı.

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Arjantin Merkez Bankası, Ağustos sonunda döviz kurundaki düşüşün fiyatları beklenenden daha fazla etkileyeceğini ve dolayısıyla enflasyondaki düşüşü geciktireceğini belirtti.

BCRA, politika faizini ayda iki kez belirliyor.

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