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Arjantin Merkez Bankası Başkanı istifa etti, peso sert değer kaybetti

25.09.2018 - 16:38 | Son Güncelleme :
Arjantin Merkez Bankası Başkanı istifa etti, peso sert değer kaybetti

Arjantin Merkez Bankası Başkanı Caputo görevinden istifa etti. İstifanın ardından Arjantin pesosu sert değer kaybetti.

Arjantin Merkez Bankası Başkanı Luis Caputo’nun istifa ettiği bildirildi. Arjantin Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, üç ay önce göreve getirilen Caputo’nun kişisel nedenlerden dolayı istifasını bugün Devlet Başkanı Mauricio Macri'ne sunduğu belirtildi.

Bankanın açıklamasında "İstifa, Uluslarararası Para Fonu (IMF) ile yapılan yeni anlaşmanın maliye politikası, finans, para politikası ve kur rejimlerine güveni yeniden sağlayacağı inancıyla birlikte, kişisel sebeplerden kaynaklandı." ifadesine yer verildi.

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ARJANTİN PESOSU SERT DEĞER KAYBETTİ

Arjantin pesosu merkez bankası başkanının istifasının ardından yüzde 4.7 değer yitirdi.

Resesyon halindeki Arjantin ekonomisi yüksek faiz oranlarının yarattığı baskı altında bulunuyor. Para birimi peso ise bu yıl dolar karşısında yüzde 50'ye yakın değer yitirdi.

 


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