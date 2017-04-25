Arçelik'ten kâr açıklaması

Arçelik'in birinci çeyrek net kârı yüzde 54 yükseldi.

Arçelik'in ilk çeyrek net kârı yüzde 54 yükselişle 240.3 milyon lira oldu. Şirketin KAP'a bildirdiği ilk çeyrek sonuçlarına göre satış gelirleri ise yüzde 31 artışla 4.6 milyar lira olarak gerçekleşti.

ARÇELİK CİROSUNU ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Arçelik ( ARCLK ) bu yıl cirosunu yüzde 20'nin üzerinde artırmayı hedeflediğini, faiz amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjının ise yaklaşık yüzde 11 olmasını beklediğini açıkladı.

Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı 2017 beklentilerine göre, Türkiye'deki beyaz eşya pazarının bu yıl adet bazında yaklaşık yüzde 3 olarak öngörülen büyümesi ise yaklaşık yüzde 5'e revize edildi.

Uluslararası pazar için beyaz eşya pazarının adetsel büyümesi ise yaklaşık yüzde 2 öngörülüyor. Arçelik'in dün akşam açıklanan ilk çeyrek net kârı yüzde 54 yükselişle 240.3 milyon lira olmuştu

Etiketler