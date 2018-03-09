Arçelik Pazarlama'ya 'rekabet' soruşturması

Rekabet Kurulu Arçelik Pazarlama nezdinde soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu Arçelik'in bağlı ortaklığı Arçelik Pazarlama nezdinde soruşturma açılmasına karar verdi. Arçelik'ten KAP'a yapılan açıklamada, soruşturmanın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik başlatıldığı ifade edildi.

Vestel Elektronik de dün aynı gerekçe ile yüzde 100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret hakkında Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

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