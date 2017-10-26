Aramco'nun halka arzındaki son durumu açıkladı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, dev petrol şirketi Aramco'nun 2018'de birincil halka arzının yapılması için çalışmaların yolunda gittiğini ve şirketin 2 trilyon doların üstünde bir değer bulacağını söyledi.

Aramco'nun yüzde 5 kadar hissesinin satışı, Prens Muhammed'in başını çektiği ve Suudi Arabistan ekonomisinin çeşitlendirilmesini öngören Vizyon 2030 adlı projenin merkezinde yer alıyor.

Suudi yetkililer, bir kamu şirketi olan Aramco'nun halka arzı için New York, Londra, Tokyo ve Hong Kong gibi merkezlerdeki yerel ve uluslararası borsalarda incelemelerin sürdüğünü söylüyorlar.

Prens Muhammed dün Riyad'da Reuters ile yaptığı söyleşide, "2018 için her şey yolunda gidiyor... Ancak kotasyon ile ilgili ayrıntılar hâlâ tartışılıyor" dedi.

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Arzın hani borsada yapılacağı kararı henüz verilmedi. Bu nedenle piyasada arzın 2018'den sonraya kalabileceği, hatta rafa kaldırılabileceği yolunda spekülasyonlar mevcut.Uluslararası bir kotasyonun ne ölçüde fizibl olduğu da süren kaygılar arasında.

Prens Muhammed, halka arzın ayrıntılarını açıklamadı ancak işlemin şimdiye kadar yapılan en büyük işlem olacağı ve 100 milyar dolara kadar bir getiri yaratacağı konuşuluyor.

Veliaht Prens Muhammed (32), savunma, enerji ve ekonomide çok geniş yetkilere sahip ve Aramco'nun arzının nerede yapılacağı kararı gibi diğer reformlarda da son sözün kendisine olması bekleniyor.

Prens, Aramco'dan elde edilecek nakdi, dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan ülkesinin bu kaynağa olan bağımlılığını kırmaya yardımcı olacak yatırımları finanse etmek için kullanacak.

Prens Muhammed, Aramco'nun tahmini değerinin 2 trilyon dolar civarında olacağını tekrarladı.

"Bu konuda çok tartışma olduğunu biliyorum. Ama sonuçta en doğru karar yatırımcının kararıdır. Dünyanın en büyük halka arzı elbette pek çok söylentiyi de beraberinde getirecektir.

"Aramco'nun değeri arz gününde ortaya çıkar. Aslına ben değerinden söz ederken 2 trilyon doları ifade ettim. Daha fazla da olabilir."

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